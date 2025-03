Auf der Nordhalbkugel der Erde, also auch in Österreich und im restlichen Europa, beginnt der kalendarische Frühling am 20. März 2025 um 10:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

März-Tagundnachtgleiche meist unterschiedlich

Der kalendarische Frühling beginnt stets zur Tagundnachtgleiche, sprich wenn die Sonne genau über dem Äquator steht.

Im März wandert der so genannte "subsolare Punkt" – also jener Ort, über dem die Sonne im Zenit steht – von Süden nach Norden, was auf der Nordhalbkugel für längere Tage und steigende Temperaturen und somit für den Frühlingsbeginn in Europa sorgt.