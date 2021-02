Früher Frühling im Februar mit fast 23 Grad

Von null auf 20 Grad binnen 14 Tagen. Ja, das geht: Vor zwei Wochen noch fror Österreich im eisigen Winter, es war nachts kälter als im Tiefkühlschrank. Jetzt ist die Schleckeiszeit angebrochen - Hoch "Ilonka" heizt bis Freitag ein und treibt die Tageshöchstwerte auf beinahe 23 Grad.

Das sind Temperaturen, die so gar nicht zum Februar passen, vielmehr eher zum April, wenn nicht gar Mai. Verglichen mit den Werten der vergangenen 30 Jahre war es am Dienstag um durchschnittlich rund acht Grad wärmer als üblich, in manchen Regionen sogar um rund 14 Grad. Das zeigt sich dann auch deutlich an den Rekordwerten: Am heißesten war es in Köflach mit 22,6 Grad, gefolgt von Deutschlandsberg mit 22,3 Grad sowie Feldbach und Reichenau an der Rax mit jeweils 21,3 Grad.

Zu warm für diese Jahreszeit

"Es ist eine sehr milde Südströmung aktiv", begründet Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet den frühen Frühling im Februar. Im Prinzip seien solche Spitzenwerte in einem noch dem Winter zuzurechnendem Monat nicht völlig ausgeschlossen, ungewöhnlich ist aber die lange Dauer: Schon am Sonntag löst das Hoch "Jaqueline" die Vorgängerin ab, es bleibt dadurch ausgesprochen warm und mild. Davor gibt es allerdings einen kleinen Rückschlag, Freitagnacht kühlt es ab. Am Samstag klettern die Tageshöchstwerte je nach Region auf sechs bis 15 Grad. Aber auch das ist zu warm ist für diese Jahreszeit, ab Sonntag geht es sowieso wieder auf 20 Grad oder mehr.