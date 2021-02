Rekordwetter: Heute wieder bis zu 23 Grad

Ein Hoch mit Zentrum über der Adria dominiert auch heute das Wetter im gesamten Alpenraum. Damit überwiegt sonniges und frühlingshaft mildes Wetter in ganz Österreich.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden lokale Februartemperaturrekorde aufgestellt – so wurden etwa am Montag in Bregenz und Kufstein knapp über 20 Grad gemessen, am Dienstag war es mit 22,6 Grad in Köflach und 19,3 Grad in Eichberg in einem Februar seit Messbeginn noch nie so warm.

Und heute kann wieder der eine oder andere Rekord dazukommen. Mit viel Sonne steigen den Temperaturen auf 13 bis 21 Grad. Vereinzelt sogar auf 23 Grad.

Der aktuelle Februar-Rekord für ganz Österreich liegt bei 24,2 Grad - aufgestellt am 28.2.2019 in Güssing. Mit viel Glück könnte also auch dieser Rekord heute noch fallen.