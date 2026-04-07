Der Frost kommt zurück: Frühling spielte nur kurzes Intermezzo

Der Frost kehrt nach den frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage wieder in Österreich ein. Besonders für Obstbauern könnte dies zu einem Problem werden, wie es am Dienstag von der Geosphere Austria hieß.

Deutlich kälter soll es laut aktuellen Prognosen in der Nacht auf Freitag im Waldviertel, Weinviertel, dem Wiener Becken und dem Raum Gleisdorf werden. Exakte Prognosen sind ab Mittwoch möglich, denn Wolken aus dem Westen könnten die Situation noch abschwächen.