Frauenleiche im Wörthersee ist Vermisste nach Verkehrsunfall

"Die Frau konnte anhand der Zähne eindeutig identifiziert werden", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Tina Frimmel-Hesse, am Mittwoch auf Anfrage der APA. Ursprünglich hatte man erwartet, dass für die Klärung der Identität eine DNA-Analyse notwendig sein würde. Dies sei aber nicht der Fall gewesen, so Frimmel-Hesse. Die Todesursache konnte bei der am Mittwoch vorgenommenen Obduktion noch nicht geklärt werden. Nach Angaben der Polizei wurden keinerlei Spuren einer Gewalteinwirkung festgestellt. Das chemisch-toxikologische Gutachten ist noch ausständig.

Aus Unfallfahrzeug verschwunden

Die 45-Jährige war am Vormittag des 10. Februar auf der Fahrbahn Richtung Wien mit ihrem Auto gegen eine Betonleitwand geprallt. Das Fahrzeug blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war die Lenkerin spurlos verschwunden. Handtasche, Dokumente und Mobiltelefon waren noch im schwerbeschädigten Fahrzeug. Mehrere Suchaktionen nach der Frau, die in Niederösterreich gearbeitet hatte, blieben ohne Erfolg. Vergangene Woche entdeckte eine Frau beim Putzen eines Hauses am Seeufer schließlich die Leiche im Wasser und alarmierte die Polizei.