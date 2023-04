Frau überfiel zwei Tankstellen im Salzburger Flachgau

Gegen 4 Uhr betrat dann vermutlich dieselbe Täterin eine Tankstelle in Eugendorf. Auch hier bedrohte die Frau einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Dieser händigte ihr Bargeld in unbekannter Höhe aus. Die Frau flüchtete offenbar in einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.