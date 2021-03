"Hilf' mir, er ist hier": Frau mit sechs Schüssen getötet

"Hilf mir, er ist hier!“ Das war die vorletzte Nachricht der 34-Jährigen an ihren Bruder.

"Ruf sofort die Polizei. Er hat mich.“ - Das war die letzte Mitteilung.

Die Steirerin wurde am 23. Februar 2020 in ihrem Einfamilienhaus von ihrem Ex-Freund erschossen. Acht Mal soll der 35-Jährige laut Staatsanwalt Christian Kroschl auf die Frau gefeuert und sie sechs Mal getroffen haben. Auch, als sie längst am Boden gelegen sei: "Er hat dann noch zwei Mal abgedrückt. Wie bei einer Hinrichtung“, beschreibt Kroschl beim Auftakt des Geschworenenverfahrens unter dem Vorsitz von Richter Andreas Rom am Grazer Straflandesgericht.

Der Angeklagte und sein Verteidiger Gerald Ruhri sprechen indes von "Notwehrüberschreitung": Die Steirerin hätte selbst eine Waffe besessen und den Oberösterreicher bedroht.