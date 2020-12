Frau in Vorarlberg von Freund verletzt: Nach Wochen nun verstorben

Ende November wurde die Polizei zu einem Vorfall in Bregenz gerufen, da eine Person in einem Stiegenhaus sitzen würde und nicht ansprechbar sei. Da äußerlich augenscheinlich kaum Verletzungen erkennbar waren, sei vorerst von einem medizinischen Notfall ausgegangen.

Bei der Person handelte es sich um eine 37-jährige Frau aus Wolfurt. Die Rettung transportierte die Frau ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Dort wurden schwere Verletzungen am und im Kopf festgestellt. Die Frau musste intensivmedizinisch behandelt werden.

Am 6. Dezember verstarb die Frau nun an den Folgen der schweren Verletzungen. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die Frau in der Nacht des 26. November mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten war.