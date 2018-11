„Franz Fuchs war ein armer Kerl, ein armseliger Mensch“

August Janisch, 76, engagierte sich in den 1990ern in der Steiermark für die Flüchtlingshilfe. Ein TV-Interview dürfte Franz Fuchs auf ihn aufmerksam gemacht haben. Heute ist Janisch Pater im Zisterzienserstift Rein in der Steiermark, macht dort Führungen und kümmert sich wieder um Flüchtlinge.

KURIER: Denken Sie zuweilen an den 3. Dezember 1993?

August Janisch: Nur wenn ich daran erinnert werde oder wenn ich von einer Briefbombe höre wie in den USA. Es gibt aber Jahre, da denke ich am 3. Dezember gar nicht dran. Das ist Geschichte. Aber damals war das schon eine Unsicherheit. Wer steckt dahinter? Das hat Österreich ja ordentlich geschüttelt.

Weshalb?

Da war so eine Unsicherheit wie jetzt beim Felzmann (mutmaßlicher Doppelmörder von Stiwoll, von dem es seit einem Jahr keine Spur gibt, Anm.). Man hat ja nicht gewusst, dass das nur ein einziger Mensch ist, der dahinter steht und nicht eine ganze Gruppe.

Wissen Sie heute noch, wie Sie den 3. Dezember 1993 verbracht haben?

Ich war beim Adventsgottesdienst in einer Volksschule. Dann bin nach Hause und gleich in mein Büro in die Pfarrkanzlei. Da war schon ein Stoß Post auf dem Schreibtisch. Meine Sekretärin hat gesagt, Herr Pfarrer, da warten schon zwei Leute, zwei Flüchtlinge. Ich mach’ dann vor ihr den Brief auf und bumm. Das war wie ein Gewehrschuss, wie eine Detonation. Es hat nach Pulver gerochen, die Splitter sind in alle Richtungen geflogen. Das war um 11 Uhr.

Wann haben Sie erfahren, dass Sie nicht das einzige Opfer an diesem Tag waren?

Ich bin ins Spital in Hartberg eingeliefert worden. Dann hör’ ich in meinem Zimmer in den Nachrichten, dass in Wien, beim ORF, eine Briefbombe explodiert ist. Da hab’ ich mir gedacht, „Aha, lustig. Die haben von Hartberg noch gar nichts mitgekriegt.“