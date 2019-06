FPÖ: Mobile Allee soll Fiakerpferde vor Hitze schützen

Allee wandert schon

Ein ähnliches Baum-Projekt hat die Stadt Wien bereits im Frühjahr umgesetzt. Die sogenannte Wanderbaumallee wechselt seit April alle vier Wochen ihren Standort. Derzeit stehen die zehn Feldahorne und Ebereschen in der Zieglergasse in Wien-Neubau, Ende Juni sorgen sie in der Barnabitengasse in Mariahilf für Schatten.

Die Debatte rund um Kutschen gibt es auch in anderen europäischen Städten, wobei Berlin kürzlich die Regeln drastisch verschärft hat. Berliner Pferde müssen ab 25 Grad alle zwei Stunden eine 30-minütige Pause machen. Ab 30 Grad haben sie hitzefrei.