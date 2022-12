FPÖ-Chefin Svazek ruft den Dreikampf um Salzburg aus

Die blauen Kandidaten für die Landtagswahl

Svazek führt die Landesliste und die sechs Bezirkslisten an. An zweiter Position setzt die FPÖ auf erfahrene Kräfte wie den Landtagsabgeordneten Andreas Schöppl für die Stadt oder Andreas Teufl im Flachgau. Für den Tennengau tritt Bundesrätin und Bezirksparteichefin Marlies Steiner-Wieser an.

Im Pongau, wie zu erwarten, der Radstädter Bürgermeister und Bezirksobmann Christian Pewny. Eine nahe liegende Entscheidung auch im Lungau mit dem neuen Bezirkschef Eduard Egger. Und im Pinzgau geht Rene Sauerschnigg an den Start. Die Liste stelle einen Querschnitt durch die Bevölkerung dar, wie Svazek betont.

Eine Zusammenarbeit mit den Grünen schloss die FPÖ-Chefin aus. Auch eine mögliche Partnerschaft mit der ÖVP sei unter anderer Führung wohl leichter. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Svazek und Haslauer nicht das beste Einvernehmen haben. Haslauer hatte 2018 eine Koalition mit der FPÖ strikt abgelehnt.