FP sieht Propaganda in Kindergärten: Ruf nach Staatsanwalt

Eine Informationskampagne des Landes Kärnten für das sogenannte „Kinderstipendium“ sorgt für Aufregung. Die FPÖ ortet Parteiwerbung, erhebt gegen die SPÖ sowie Landeshauptmann Peter Kaiser Untreue-Vorwürfe und vergleicht die Causa mit der Top-Team-Affäre.

Es geht um beitragsfreie Kinderbetreuung, ein Wahlversprechen der Sozialdemokraten, das in Kärnten seit 1. September schrittweise umgesetzt wird. Im Zuge dessen haben die SPÖ eine Werbe- und das Land eine Info-Kampagne zum Thema eingeläutet. Um Letztere umzusetzen, liegen aktuell entsprechende Materialien des Landes in den Kinderbetreuungseinrichtungen auf. Peter Kaiser ist abgebildet, er sitzt gemeinsam mit Kindern und einer jungen Frau an einem Kindertisch. Ein Kalkulator wird beworben, mit dessen Hilfe die Unterstützungsleistung berechnet werden kann und auch ein Logo „Kärntner Kinderstipendium“ findet sich in den Unterlagen. Fragliches Foto, der Kalkulator und das Logo scheinen allerdings auch in den SPÖ-Kampagnen auf.