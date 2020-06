Flughafen-Riese wächst vor den Toren Kärntens

Eine Stunde Autofahrt oder 80 Kilometer liegen zwischen Klagenfurt und Laibach. Und doch trennen den Kärnten Airport und das Aerodrom Ljubljana Welten. Während der Flughafen in Kärnten um seine Existenz bangt, planen die Slowenen in Kooperation mit dem Frankfurter Flughafen eine Verdreifachung der Passagierzahlen von aktuell 1,3 Millionen auf 4,2 Millionen bis zum Jahr 2040.

Die Fraport ( Frankfurt Airport) AG, die dem Land Hessen, der Stadt Frankfurt und dem deutschen Staat gehört, erwarb bereits um 177 Millionen Euro 75,5 Prozent der Anteile am Laibacher Airport. Trifft die Freigabe der slowenischen Wettbewerbsbehörde ein, soll Fraport das Aerodrom komplett "schlucken". Als Berater dieser Privatisierung ist die international tätige Wirtschaftskanzlei Schönherr mit Hauptsitz in Wien tätig.

Diese Pläne betrachtet man in Kärnten mit großem Interesse. Von 469.000 Fluggästen 2007 auf 224.846 im abgelaufenen Jahr – die Passagierzahlen sind in Klagenfurt im freien Fall. Dazu kommt eine erforderliche, 15 Millionen Euro teure , Landebahnsanierung, die von der EU nach wie vor nicht genehmigt ist. Während also der Kärnten Airport im Sinkflug begriffen ist, starten die Slowenen durch: Vergangenes Jahr verzeichnete man jenseits der Grenze ein Passagiervolumen von 1,3 Millionen. Die Ziele liegen aber in ganz anderen Sphären, denn dem KURIER liegt der Laibacher "Master-Plan" vor: