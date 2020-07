Sicherheitspaket gegen Terror-Gefahr

Eine Maschinenpistole der Marke Scorpion (tschechische Produktion) plus Munition wurde am 19. Dezember 2014 in Schwechat bei der Gepäcks-Kontrolle sichergestellt. Der Besitzer, ein österreichischer Staatsbürger, dürfte ein Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gewesen sein. Wahrscheinlich wollten er und seine türkische Begleiterin über die Türkei nach Syrien reisen. Weil die Beweislage aber zu dünn war, durfte das Duo – nachdem sie wegen der Polizei-Befragung aus dem Flugzeug geholt wurden – schließlich nach Istanbul fliegen. Die Waffe wurde beschlagnahmt."2014 stellten wir 37 verbotene Waffen sicher. Von der Maschinenpistole über Faustfeuerwaffen und Messer bis hin zu Schlagringen und Totschlägern. Ebenfalls im Dezember des Vorjahres fanden wir ein verstecktes Messer in einer Laptop-Festplatte", skizziert Oberstleutnant Omar Haijawi-Pirchner, Vizechef des Stadtkommandos Schwechat, den Einfallsreichtum so mancher Fluggäste. Der Computer war im Handgepäck – das Messer hätte somit ins Flugzeug geschmuggelt werden sollen.

Exakt auf diese Problematik legte die EU den Fokus. Denn seit 1. März müssen sämtliche elektronischen Geräte penibel kontrolliert werden. "Das Sicherheitspersonal prüft zusätzlich, ob Handys, Laptops und Tablets Öffnungsspuren aufweisen. Das fängt bei Kratzern an der Konsole an und hört bei Spuren bei den Schrauben auf", erklärt Flughafen-Sprecher Peter Kleemann.

Ab Herbst stehen dem Kontroll-Personal moderne Kontaktstreifen zur Verfügung. Sie werden auf Gegenstände kurz angeklebt. Mittels Verfärbung ist ersichtlich, ob sich in dem Gegenstand verbotene Stoffe – etwa Sprengstoff-Komponenten befinden.

Durchgeführt werden die Personen- und Gepäckkontrollen von 1200 speziell ausgebildeten Airport-Bediensteten. Ein wichtiger Punkt dabei ist Deeskalation. "Passagiere sind oft im Stress und dadurch nicht immer einfach. Auch die rigorosen Kontrollen zehren an den Nerven", wissen Kleemann und Haijawi-Pirchner.