Flughafen Klagenfurt: Neuer Geschäftsführer gesucht

In den kommenden Tagen soll ein Syndikatsvertrag ausgearbeitet werden, mit dem Land und Stadt das weitere, gemeinsame Vorgehen abstimmen. Die beiden sollen demnächst nämlich wieder die Alleineigentümer sein, das Land mit 80 und die Stadt mit 20 Prozent. In der kommenden Landesregierungssitzung am 22. Mai wird es diesbezüglich einen Antrag auf Ziehen der Call Option geben, auch die Stadt soll die gleichlautenden Beschlüsse fassen. Als erste Schritte soll es dann einen Kassasturz und die Einsicht in die aktuell gültigen Verträge geben - denn wie Gruber sagte, wisse man nicht einmal, wie lang der aktuelle mit Ryanair läuft.

Zivilrechtliche Schritte geplant

Lilihill hatte bereits zivilrechtliche Schritte rund um die Flughafen-Übernahme und die Call Option angekündigt. Dem sieht Gruber gelassen entgegen: "Etwaige Prozesse haben meiner Ansicht nach keinen Einfluss auf das operative Geschäft des Flughafens."