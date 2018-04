Flüchtlinge verkaufen Papiere um 1500 Euro

Der Mann im Chat verrät Amit S., dass er in dem Reiseausweis sogar eine Adresse finden würde, wo sein Sohn übernachten könnte. Weiters gibt der ominöse Anbieter folgende Ratschläge: Wie der Angehörige am besten von der Türkei aus nach Griechenland gelangt.

Und was ist, wenn die Fotos in den Papieren dem Sohn von S. nicht ähnlich sehen? „ Ich kenne jemanden, der Fotos auf Pässen ändern kann“, versichert er. Und trotz Fluges würde er nicht bemerkt werden? „Nein, er hat nämlich einen offiziellen deutschen Reiseausweis“, meint der Verkäufer. Laut eigenen Angaben lebt der Syrer zum Zeitpunkt der Unterhaltung in der Türkei und ist am Rückweg in seine Heimat.

Eine KURIER-Recherche zeigt, dass in derselben Gruppe ein Asylwerber aus Wien seine Papiere anbietet. Er postet in der Gruppe ungeniert: „Verkaufe ein österreichisches Reisedokument, das bis 2021 gültig ist und einen Stempel vom Flughafen Wien hat.“

Die erwähnten Beispiele sind keine einzelne Phänomene, sondern laut Spiegel ein EU-weites Problem. Das Nachrichtenmagazin berichtete kürzlich davon, dass die Bundespolizei in Deutschland sogar eine eigene Analyse dazu verfasst hätte. 554 Asylwerber, die eine falsche Identität hatten und einreisen wollten, wurden vergangenes Jahr angezeigt.