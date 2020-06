Asylthema entzweit Bürger

Die Asylsituation in Österreich bleibt angespannt. Einerseits gilt es Quoten zu erfüllen, andererseits fehlt es an Unterkünften, die dem Anforderungsprofil entsprechen.

So gehen derzeit in Selpritsch bei Velden die Wogen hoch, weil in einem Privathaus 15 Asylwerber untergebracht werden sollen. Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend wurde einmal mehr offensichtlich, dass das Thema die Bevölkerung entzweit. "Erstens wäre es menschenunwürdig, dort mehr als sechs Flüchtlinge reinzupferchen. Und außerdem fehlt dem Haus die Bewilligung für den bereits erfolgten Dachbodenausbau", sagt Michael Ramusch, ÖVP-Gemeinderatsmitglied und Anrainer.

SPÖ-Bürgermeister Ferdinand Vouk bestätigt, dass die Baubehörde derzeit die Genehmigungen prüfe. "Das Objekt ist als Flüchtlingsunterkunft nicht optimal, aber wir Veldener wollen in der Asylfrage unseren Beitrag leisten." Hauseigentümer Florian Schaar hat die Liegenschaft 2011 erworben. "Natürlich im Glauben, dass beim Bau sämtliche Bewilligungen erledigt wurden."

Kärntens Flüchtlingsreferentin Barbara Payer versteht "den Grad an Emotionalität in der Bevölkerung". Das Haus sei jedenfalls groß genug, um – nach Prüfung aller Baubewilligungen – dort 15 Asylwerber unterzubringen.