Flüchtiger Häftling nach drei Jahren Suche in Kärnten gefasst

Ein 37-jähriger Häftling aus Slowenien, dem vor drei Jahren in Deutschland die Flucht gelungen war, ist am Mittwoch in Villach festgenommen worden. Laut Polizei war der Mann einer Personenkontrolle unterzogen worden, dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen.

Der Mann war 2009 und 2018 in Deutschland wegen Drogendelikten zu insgesamt acht Jahren Haft verurteilt worden, während eines Therapieausganges im Jahr 2020 hatte er das Weite gesucht.