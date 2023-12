Flucht bei schneeglatter Fahrbahn in Salzburg + Auto landete in Salzburg in Bach

Der Zulassungsschein des unzureichend bereiften Autos und die Kennzeichen wurden abgenommen, der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Er wird aufgrund mehrerer Delikte angezeigt.

Im Schneegestöber hat ein Autofahrer am späten Samstagnachmittag in Annaberg im Tennengau völlig die Orientierung verloren. Der 40-Jährige wollte in der Dunkelheit eine Brücke überqueren, da auf dieser sehr viel Schnee lag und daneben eine freie Spur verlief, ging er davon aus, dies wäre die richtige Route. Der Wagen stürzte über eine Böschung in die sogenannte Lammer. Er konnte den Pkw unbeschadet noch selber verlassen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Wie sich herausstelle, war der 40-Jährige aus Tschechien alkoholisiert. Der Test ergab 0,64 Promille. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Annaberg mithilfe eines Kranfahrzeuges aus dem Wasser gehievt.