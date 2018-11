Florida: Österreicher brach in Lederhose in Schnitzel-Haus ein

Ein gebürtiger Österreicher dürfte im Oktober in Miami zu tief ins Glas geschaut haben und zu viel Sehnsucht nach der Heimat gehabt haben. Das für vor allem unter Deutschen und Österreichern beliebte Lokal " Schnitzel House" beim Fort Myers Beach lud am 27. Oktober zum Oktoberfest, schloss gegen Mitternacht die Pforten. Stunden nach dem das Fest vorbei war, dürfte dem Tiroler der Hunger überkommen haben.

Denn ein Security hatte gegen 1.40 Uhr das Lokal kontrolliert, als er eine eingeschlagene Fensterscheibe entdeckte. Plötzlich sah der Polizisten, wie der Österreicher das Gebäude verließ. Bei dem Security handelte es sich jedoch um einen Polizisten, der den Verdächtigen verfolgte und festnahm. Der Officer beschrieb den Verdächtigen so: "Ein Mann mit blondem Haar, der ein blaugrünes Hemd und eine braune Lederhose trägt." Bei dem Tiroler stellten die Polizisten einen österreichischen Führerschein sicher, wodurch der Beschuldigte identifiziert werden konnte. Gemeldet ist der Tiroler an einer Adresse in Florida.

Oktoberfest in Miami

Im Restaurant stellten die Polizisten dann fest, dass der Österreicher Fleisch im Wert von 75 Dollar teilweise gegessen und aus dem Fenster geworfen hatte. Die Restaurantbetreiber hatten zwei Wochen lang ein Oktoberfest veranstaltet, was vor allem in der dort angesiedelten Community gut ankommt. Der Österreicher wurde unter anderem wegen Diebstahl und Einbruch angeklagt. Er wurde auf Kaution in der Höhe von 8000 Dollar aus dem Gefängnis entlassen. Am 26. November soll es zur Gerichtsverhandlung kommen.