Florida: 18-jähriger Mühlviertler aus Haft entlassen

Leibert bot auch an, dass der Bursch in Orlando in der Obhut seiner Eltern sein werde. Außerdem garantierte er, dass sich der Beschuldigte dem Verfahren stellen werde. Der Jugendliche muss am 14. September bei der nächsten Anhörung vor einem Richter vorstellig werden.

Daheim in Oberösterreich werde der Fall mit größtem Interesse mitverfolgt, bestätigt der Mitterkirchner Bürgermeister Herbert Froschauer. Von der Gemeinde wird ein für den Burschen ins Leben gerufenes Spendenkonto verwaltet. Damit soll die Familie bei den anfallenden Reise- und Anwaltskosten unterstützt werden, erklärt Froschauer.

Auch Landeshauptamnn Thomas Stelzer verfolgt das Geschehen genau. „Es freut mich, dass der Junge bis zum Prozessauftakt wieder in Freiheit sein kann und mit seinen Eltern vereint ist. Ich danke allen, die an dieser Hilfe beteiligt sind“, sagte er. Er hoffe auf einen fairen Prozessverlauf und dass die besonderen Umstände auch berücksichtigt werden.