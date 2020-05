Flugrettung: Fixstarter bei der Ski-WM

Daumen nach oben! Dann sagt die Frau Doktor, die als Kind gerne Pilotin geworden wäre: „Ja, wir sind in diesem Moment voll konzentriert, aber nicht angespannt. Alles gut. Ich kann mich auf meine Kollegen verlassen.“Der Api prüft noch einmal seinen Gurt. Der Verletzte muss aus der Luft geborgen werden. Anders als Benni Raich ist Api schon seit Wochen für die WM qualifiziert. Und dann geht sein Freund Andi wieder einmal kein Risiko ein. Sein Motto in der Luft ist so unverrückbar wie die schneebedeckten Zinnen vor seiner Nase: „Ich bin zuerst meinem Team verpflichtet. Weil der Patient auch nichts davon hätte, wenn wir hier unser Leben riskieren.“Behutsam setzt er den Hubschrauber an den Rand der Piste. Seine Instrumente zeigen 1800 m Seehöhe an.Jetzt muss alles schnell gehen!

Die Ärztin und der Sanitäter springen aus dem Helikopter, hantieren kurz mit einem Tau und ihren Karabinern. Jeder Griff ist einstudiert. Sitzt. Dann hebt ihr Pilot wieder ab und setzt die beiden am Tau fixierten Nothelfer knapp oberhalb der Unfallstelle ab. Landen kann er dort nicht.Vom Start weg sind nur wenige Minuten vergangen. Gute Nachricht über Funk: Der Skifahrer ist transportfähig. Und ansprechbar. Er bekommt ein Medikament gegen den Schmerz, wird dann vorsichtig auf die Vakuummatratze gelegt. Im Bergesack geht auch er kurz in die Luft, zurück zum Zwischenlandeplatz, wo er sofort umgebettet und im Bauch des Christophorus verstaut wird. Elf Minuten später Landung auf dem Dach des Krankenhauses in Schwarzach.

Die Ärztin schreibt in diesen Minuten den Unfallbericht, lässt dabei den nicht allzu schwer verletzten Skifahrer nie aus den Augen. Später wird sie sagen: „Wir sind schnell, kommen überall hin, aber Wunder können wir auch keine bewirken.“ Fix ist hingegen: Die frühe medizinische Erstversorgung und die entsprechende Schmerztherapie dazu helfen, den oft langwierigen Heilungsprozess zu verkürzen.