Fischsterben in Tirol: Wehröffnung als Ursache

In der Sill in Tirol ist es am Montag offenbar wegen einer Wehröffnung des Oberen Sillkraftwerkes der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) zu einem Fischsterben in größerem Ausmaß gekommen. Nachdem das Wehr geöffnet worden war, rauschte eine große, schlammdurchsetzte Flutwelle durch den Fluss, klagte der Tiroler Fischereiverband an. Hunderte Fische sollen verendet sein, der Verband sprach gar von "tausendfachem Fischsterben".