Fischsterben in der Gurk sorgt für Ratlosigkeit und Spekulationen

Dass der Gurk-Fluss südlich der Donau Chemie in Brückl diverse Giftstoffe mit sich führt, ist seit Jahren bekannt. Die Bevölkerung des Görtschitztals und das Land Kärnten haben diese Tatsache zähneknirschend toleriert, wurde doch die dafür verantwortliche Blaukalk-Deponie bis zum Bekanntwerden des HCB-Umweltskandals mit großem (finanziellen) Aufwand saniert. Ein Fischsterben in diesem Bereich sorgt jetzt allerdings für neue Spekulationen.

"Bei einem Jagdausflug mit meinen Kollegen haben wir tausende tote Fische in der Gurk gefunden – vor allem Forellen, aber auch Eschen. Insgesamt konnten wir einen einzigen lebenden Fisch aufspüren", erzählt der Jäger Patrick Achatz. Er dokumentierte seine Beobachtung auf Facebook und verständigte die Behörden.

Entdeckt wurden die verendeten Fische in St. Filippen, zwei Kilometer südlich der Donau Chemie in Brückl, wo tonnenweise Blaukalk lagert. Weil die Fische in der vorbeifließenden Gurk seit Jahren mit Hexachlorbenzol (HCB), Quecksilber, aber vor allem mit Hexachlorbutadien (HCBD) belastet sind, wird vor dem Verzehr gewarnt.