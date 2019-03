Fischotter vergrämen Fischzüchter

Sie sind possierliche Tierchen, aber gefrässig: Fischotter angeln nach Schätzungen der Landwirtschaftskammer allein in der Steiermark 1500 Kilogramm Fische aus den Gewässern, pro Jahr wären das mehr als 500 Tonnen. Kammerchef Franz Titschenbacher hofft aus diesem Grund auf eine Regelung wie in Kärnten: „Ich trete für eine Regulierung ein“, fordert der Kammerpräsident.

Im Nachbarbundesland dürfen pro Jahr 43 Fischotter gefangen und getötet werden, dafür wurde eine eigene Verordnung erlassen. Sie war nötig, weil der kleine Räuber zu einer beinahe ausgerotteten und streng geschützten Tierart gehört: Ihn zu jagen ist verboten und steht unter Strafe.

Mittlerweile fühlen sich die Otter aber wieder heimisch und breiten sich aus, ein bisschen zu sehr für den Geschmack steirischer Teichwirte. „Die Schäden der Fischzüchter gehen in die Millionenhöhe“, so Titschenbacher.

Absehbare Verluste durch den Räuber seien einer der Gründe, warum die heimische Fischzucht stagniere: Jährlich bringen die rund

400 Fischzüchter 600 Tonnen Karpfen sowie 600 Tonnen Forellen, Bachforellen und Saiblinge auf den Markt; diese Fischarten zählen zu den am häufigsten verzehrten in Österreich. Allerdings beträgt die Selbstversorgungsrate in der Steiermark nur sechs Prozent. Titschenbacher will sie binnen zehn Jahren zumindest verdoppeln und die Teichwirtschaft forcieren.