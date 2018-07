Fischotter genießen in Kärnten weiter Schonzeit

Aus der zuständigen Landes-Fachabteilung heißt es, dass 30 Fallen geordert worden seien. Aktuell sind nur vier aufgestellt. „So lässt es sich auch erklären, dass erst ein Otter gefangen wurde“, betont Gruber. Das Männchen wurde getötet.

Jeder tote Otter ruft den Naturschutz auf den Plan. Und weil in Niederösterreich der Bescheid zur Fischotter-Jagd vorläufig aufgehoben wurde, will die Umweltorganisation WWF auch die Kärntner Verordnung kippen. „Wir prüfen derzeit unsere juristischen Möglichkeiten. In Kärnten hatten wir zwar vor dem Erlass die Möglichkeit einer Stellungnahme, wurden aber von der Landesregierung bei der Erstellung des Monitoringprogramms nicht proaktiv miteinbezogen, wie es die Aarhus-Konvention (europäisches Übereinkommen in Umweltangelegenheiten, Anm.) vorsieht“, beklagt WWF-Expertin Christina Wolf-Petre.

Gruber sieht keinerlei Parallelen zu Niederösterreich. In Kärnten gebe es eine Verordnung im Gegensatz zum nö. Bescheid. Die Parteienstellung sei gegeben gewesen, die Entnahme schonend und der gute Erhaltungszustand der Tiere durch eine Studie gedeckt. Bekanntlich hatte Zoologe Stephan Weiss mittels Kotproben 360 Fischotter und einen dramatischen Rückgang beim Fischbestand nachgewiesen.