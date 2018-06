Film ab! Outlaw fährt ins Spielcasino

Bei einer Party Donnerstagabend im Hotel Europa kam es zu ersten Auseinandersetzungen mit geladenen Gästen, weil der 54-Jährige keinen freien Sitzplatz mehr vorfand. Am Freitag schummelte er sich mit seiner roten Corvette in einen Autocorso für registrierte Sportwagen. „Dort hat er wiederholt im Cockpit Wasserdampf produziert, um die Passanten glauben zu lassen, er hätte einen Motorschaden“, erzählt der Kärntner Fotograf Daniel Raunig. Immer wieder hielt der Wiener an, um vor seinem Flitzer zu tanzen. Das sollte sexy wirken, sei aber missglückt, sagen Beobachter.

„Eine Selbstinszenierung, auf Video aufgenommen. Seine Freundin hat wiederholt versucht, Interviews mit den Lugners oder mit mir zu bekommen“, berichtet Veranstalter Heribert Kasper. „Mausi“ Lugner soll der 54-Jährige später höchstpersönlich belästigt haben. Außerdem besuchte er in Velden ein Konzert der Band „Die3“. „Da ist er mit Störaktionen aufgefallen“, gibt Bandmitglied Kurt Zöchling bekannt. Doch „Rien ne va plus“ (französisch für „nichts geht mehr“) hieß es erst im Casino, wo eine Porsche-Präsentation stattfand. „Der Mann ist mit seiner Corvette über den Gehsteig bei Dutzenden Passanten vorbei durch die Tür ins volle Casino gefahren und hat im Foyer reversiert“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Nicht nur seine Begleiterin hat alles auf Band, auch das Casino . „Es war eine extrem gefährliche Situation. Das Video stellen wir der Staatsanwaltschaft zur Verfügung“, betont Casino-Manager Hannes Markowitz.