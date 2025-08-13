Streitthema Fiaker: Mit Pferdeschwanz zum Protestmarsch

Wer einen Pferdeschwanz trägt, ist schon mitten drinnen. Mitten im Protest gegen die Fiaker in der Stadt. Denn der Österreichische Tierschutzverein hat zur ersten Wiener „Pferdeschwanztour“ aufgerufen.

Klingt erstmal verwunderlich, wer die Protestaktionen der verschiedenen Tierschutzorganisationen gegen die Fiaker kennt, weiß aber, dass es öfter einmal kreativ zugeht. Man erinnere sich an den Sommer 2023, als der Verein gegen Tierfabriken in Pyjama und Schlafmaske protestierte.

Dieses Mal geht es den Protestierenden an die Haare: Am 29. August werden sich die Tierschützer, mit einem Pferdeschwanz frisiert, am Stephansplatz treffen. Von dort wird der Protestzug bis zum Heldenplatz verlaufen. Der Pferdeschwanz – ob geflochten oder klassisch – sei dabei ein Symbol für die Solidarität mit den Fiaker-Pferden, heißt es in der Aussendung des Tierschutzvereins.

Das Streitthema Beim Protest gehe es nicht darum, etwas zu verbieten, sondern um „zeitgemäße Lösungen“, wird betont. Die da wären: Keine Fiaker mehr im Straßenverkehr, sondern ausschließlich in Grünzonen, geschützte Bereiche an allen Fiakerstandplätzen sowie ein Hitzefahrverbot ab 30 Grad. Vor allem der letzte Punkt hat in den vergangenen Jahren die Gemüter erhitzt. Dermaßen, dass die Stadt Wien gemeinsam mit dem Bund und der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) eine Studie in Auftrag gegeben hat. Wie der KURIER berichtete, soll dabei herausgefunden werden, wie sich Hitze auf Pferde auswirkt.

Hitzefahrverbot für Fiaker Derzeitige Regelung In Wien gilt derzeit ein Hitzefahrverbot ab 35 Grad. Gültig sind die Messungen an der Station der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bei der Oper Forderung Tierschützer wünschen sich ein Hitzefahrverbot ab 30 Grad.

Der praktische Teil der Studie hat nun – nach einer längeren Vorbereitungszeit – begonnen. Zwölf Fiakerpferde sind ab sofort im Zuge von Testfahrten ein Jahr lang in der Stadt unterwegs. Untersucht werden die Tiere während der Fahrt, an den Standplätzen und im Stall. Für Bürgerinnen und Bürger sind die an den Tests teilnehmenden Kutschen durch die Beschriftung „Wir fahren für die Wissenschaft“ erkennbar, wie das Veterinäramt (MA 60) nun mitteilte. Laufen wird die Studie bis zum vierten Quartal 2026. Bis die ersten Erkenntnisse feststehen, wird es also noch dauern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna Perazzolo Studentinnen von Theresia Licka bei den Tests im Winter.

Ergebnisse präsentiert Eine andere Studie, die mit den Untersuchungen der Stadt in keinem Zusammenhang steht, ist schon deutlich weiter. Das ganze Jahr 2024 über hat ein anderes Team der Vetmed rund um Pferdesportmedizinerin Theresia Licka 58 Pferde insgesamt 764-mal getestet. Nun stehen die ersten Ergebnisse fest.