Filmfestival: Die abenteuerliche Bergwelt ist zurück auf der Leinwand

Zum 28. Mal bringt das Bergfilmfestival nach einer durch Corona getrübten Zeit die abenteuerliche Bergwelt auf die Leinwand. Gleich 89 Veranstaltungen werden an 12 Festival-Tagen präsentiert. Neben „Das Kino“ gibt es fünf weitere Spielorte von Hallein bis Lofer.

Martin Hasenöhrl, seit fünf Jahren Festival-Leiter, rührt die Werbetrommel: „Das Kino ist ein Ort der Begegnung und des persönlichen Austauschs.“ Das Programm bietet einen beachtlichen Querschnitt an unterschiedlichsten Zugängen zu Bergwelten: Da ist einmal der klassische Film, wie die berührende Doku „Der Alpinist“ über den öffentlichkeitsscheuen Kanadier Marc-André Leclerc, heuer bereits mit einem Emmy ausgezeichnet. Aber es zählt nicht nur der absolute Nervenkitzel. Der Kärntner Regisseur Robert Schabus filmte die Lebensweise von Menschen in den Bergen. Auch Urgesteine wie Peter Wörgötter aus dem Pinzgau kommen zu Wort: Er wagte bereits 1981 die erste Skiabfahrt von einem 8.000er – mit einer Ausrüstung, wie sie heute nicht mehr denkbar ist.

Von Bergsteiger-Legenden bis zu Local Heros

Oder: Verrückte Ideen, wie jene von fünf Österreichern, die sich mit einem selbst gebauten Segelauto auf den Weg Richtung Aralsee machten und die kasachische Steppe durchquerten. Sie sind mit „Hitchhike the Wind“ genauso Teil der „Local Hero“-Sparte wie zwei Alpinisten, die in „Bike2Eiger“ von Bad Reichenhall zur Eiger-Nordwand radeln. Die Anfahrt zu Berg- oder Kletterrouten mit Rad oder Öffis zurückzulegen gehört zu den Trends, dem sich das Festival in einem Werkstattgespräch widmet. Gletscherforscher Heinz Slupetzky wird über Sorgen unserer Zeit berichten: Das Schwinden des ewigen Eises rund um den Stubacher Sonnblick beschäftigt ihn seit Jahrzehnten.