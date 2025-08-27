Bitte warten: Wo es zum Ferienende am Wochenende wieder staut

In Ostösterreich gehen am Wochenende die Sommerferien zu Ende - ebenso in Teilen der Niederlande, der Slowakei und Tschechien. Beste Voraussetzungen also für überlastete Fernverkehrsrouten und lange Wartezeiten, wie sie schon voriges Wochenende zu verzeichnen waren.

Davon geht jedenfalls der ÖAMTC in einer Vorschau auf das Wochenende aus. Zusätzlich zu den überlasteten Straßen werden Wartezeiten vor den Grenzen nach Deutschland bzw. vor dem Karawanken Tunnel, Spielfeld und Nickelsdorf Richtung Österreich an der Tagesordnung stehen. Laut den Experten des ÖAMTC wird die Tauern Autobahn (A10) Staustrecke Nummer 1 sein, besonders vor den dortigen Tunnel- und Mautbereichen. Aber auch auf Brenner- (A13), Pyhrn- (A9) und West Autobahn (A1) wird einiges los sein, rechnet der ÖAMTC. Stauberater unterwegs Ein wenig Abhilfe will der ÖAMTC den Autofahrerinnen und Autofahrern am Heimweg mit Stauberater Herbert Thaler bereiten. Dieser werde am Samstag auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen dem Walserberg und St. Michael im Lungau mit Rat und Tat zur Seite stehen und vor Ort kleine Pannen beheben, um kilometerlange Staus zu vermeiden.

Großveranstaltungen verschärfen Situation Laut ÖAMTC werden auch diverse Großveranstaltungen am kommenden Wochenende nicht gerade zu einer Entschärfung der Situation beitragen. Etwa wegen der Anfahrt zum Ötztaler Radmarathon. Für diese Veranstaltung wird es am Sonntag, 31. August, auf folgenden Strecken zu Anhaltungen kommen: Sölden - Oetz - Kühtai - Kematen - Völs - Innsbruck - Sonnenburgerhof - Schönberg - Matrei am Brenner - Steinach am Brenner - Gries am Brenner - Brenner - Sterzing - Jaufenpass - St. Leonhard in Passeier - Timmelsjoch - Sölden. Ebenfalls am Sonntag steht der Ironman in Zell am See - Kaprun am Programm. Deshalb wird die Pinzgauer Straße (B 311) zwischen Bruck und Lend und die Hochkönig Straße (B 164) zwischen Dienten und Saalfelden zeitweise nicht befahrbar sein. Kärnten läuft, aber nicht der Verkehr Sportlich geht ea am Sonntag in Kärnten zu. Wegen "Kärnten läuft" sind ebenfalls am Sonntag zahlreiche Verbindungen rund um den Wörthersee gesperrt. So etwa der Autobahnanschluss Velden-Ost der Süd Autobahn ( A2). Aber auch zwischen Klagenfurt und Velden wird es zahlreiche Umleitungen geben.