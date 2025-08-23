Rückreiseverkehr sorgt auf den Autobahnen für kilometerlange Staus

Reise- und Rückreiseverkehr führten - wie von den ÖAMTC-Expert:innen im Vorfeld befürchtet - ab Samstagvormittag zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg und Kärnten .

Vor dem Karawanken Tunnel im Zuge der Karawanken Autobahn ( A11) in Kärnten/Slowenien mussten sich Urlaubende bis zu einer Stunde bei Aus- und Einreise gedulden.

Besonders betroffen waren auf der A10 in Salzburg die Abschnitte zwischen Salzburg Süd und Golling Richtung Villach und zwischen dem Knoten Pongau und Werfen Richtung Salzburg, in Kärnten zwischen Paternion-Feistritz und Villach Richtung Süden. Auch auf der Salzachtal Straße (B159) standen die Kolonnen zwischen Kuchl und Golling Richtung Süden immer wieder still.

Auch am Sonntag Staus möglich

Der ÖAMTC befürchtet eine weitere Stauzunahme ab den Mittagsstunden Richtung Norden. Auch am Sonntag wird vor allem die Rückreise weiter für Verzögerungen sorgen.

Aktuelle Verkehrsinformationen finden Sie unter www.oeamtc.at/verkehrsservice oder in der App www.oeamtc.at/apps.