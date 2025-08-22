Kärnten: Frau starb bei Verkehrsunfall auf Karawankenautobahn

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Karawankenautobahn (A11) ist Freitagfrüh eine Frau ums Leben gekommen. Ein Auto war mit einem Lkw zusammengeprallt, die vier weiteren Pkw-Insassen wurden verletzt, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Der Unfall hatte sich in Fahrtrichtung Slowenien auf Höhe St. Niklas ereignet.