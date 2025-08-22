Kärnten: Frau starb bei Verkehrsunfall auf Karawankenautobahn
Bei dem Zusammenstoß von Auto und Lkw wurden vier weitere Pkw-Insassen verletzt.
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Karawankenautobahn (A11) ist Freitagfrüh eine Frau ums Leben gekommen. Ein Auto war mit einem Lkw zusammengeprallt, die vier weiteren Pkw-Insassen wurden verletzt, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Der Unfall hatte sich in Fahrtrichtung Slowenien auf Höhe St. Niklas ereignet.
Die Autobahn war in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt, der Stau reichte bis zum Knoten Villach zurück. Bis zum Vormittag löste er sich aber auf. Die Unfallursache war vorerst unklar.
