Schweres Zugsunglück bei Villach: Prozess gegen Lokführer endet in Diversion

Mit einer Diversion hat am Donnerstag ein Prozess am Villacher Bezirksgericht gegen einen 36-jährigen deutschen Lokführer geendet, der im Jänner 2023 ein Zugsunglück mit Millionenschaden ausgelöst hatte.

Zwei Güterzüge waren kollidiert, das geladene Kerosin in Flammen aufgegangen. Der Angeklagte muss 13.114 Euro bezahlen, Richterin Sabrina Pušnik befand die Privatbeteiligtenansprüche als "nicht im Vordergrund des Verfahrens stehend".

Haltsignal überfahren Der angeklagte Lokführer hatte am 20. Jänner 2023 ein "Halt" zeigendes Hauptsignal im Bahnhof Fürnitz überfahren und war mit einem entgegenkommenden Zug seitlich kollidiert und entgleist. Der Gegenzug war unter anderem mit Kerosin beladen, das sich entzündete - der hohe Sachschaden entstand sowohl durch den Brand als auch durch die Verunreinigung des Erdreiches. Zu dem Vorfall war es gekommen, weil eine der beiden Lokomotiven des Güterzuges des 36-Jährigen ein defektes Zugsicherungssystem hatte. Ein Tausch der beiden Loks, sodass die voll funktionstüchtige Lokomotive führend gewesen wäre, sei in Tarvis nicht möglich gewesen, hatte der Zugführer 2024 bei der Auftaktverhandlung gesagt - also sei er weiter in Richtung Fürnitz gefahren. Das Vorsignal, das auf das Hauptsignal vorbereitet und zum Bremsen hätte veranlassen sollen, hatte er laut eigener Aussage als grün wahrgenommen.

Angeklagter übernahm Verantwortung Ein Gutachten des Sachverständigen Christian Kastner ergab jedoch, dass dieses Signal bereits "Vorsicht", also den Hinweis darauf, dass das nächste Hauptsignal rot sei, anzeigte, als der Zug des Angeklagten noch 1.800 Meter von dem Signal entfernt war. Der Angeklagte gestand das vor Gericht dann auch ein. "Ich übernehme die Verantwortung für das Überfahren des Signals, ich musste durch das Gutachten feststellen, dass meine Wahrnehmung getäuscht wurde", so der Deutsche. Die Privatbeteiligtenvertreter, sie stellten Forderungen in Höhe von mehr als 15 Millionen Euro, stellten erneut Fragen über den genauen Ablauf und die Vorgehensweise des Arbeitgebers des Lokführers. Verteidiger Andrej Mlecka wies dabei entschieden zurück, dass der Angeklagte die Störung erst im österreichischen Eisenbahnnetz vorgetäuscht hätte. Zudem merkte er an, dass der Unfall mit einer Regelung, die danach getroffen wurde, hätte verhindert werden können. Züge, die eine Störung der Zugsicherungssysteme aufweisen, durften zum Unfallzeitpunkt maximal 100 km/h schnell fahren, inzwischen ist die Höchstgeschwindigkeit mit 50 km/h festgelegt.