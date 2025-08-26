Traktorunfall in der Steiermark: Lenker kam bei Absturz ums Leben

Zu einem tödlichen Unfall kam es Dienstagnachmittag in Kleinlobming , einem Ortsteil von Lobmingtal (Bezirk Murtal): Ein Mann verlor laut Freiwilliger Feuerwehr gegen 14 Uhr die Kontrolle über seinen Traktor, das Fahrzeug kam von einer Wiese ab und stürzte mehrere Meter über einen Abhang.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften - darunter die Feuerwehren Kleinlobming, Großlobming und Knittelfeld sowie das Rote Kreuz und ein Team des Rettungshubschrauber "Christophorus 17" und Polizei - versuchte, den Mann zu retten, schilderte Feuerwehr-Einsatzleiter Christoph Leiter Dienstagabend.

Allerdings kam für den Steirer jede Hilfe zu spät, er starb an der Unfallstelle.