Tödlicher Unfall: Steirerin stirbt bei Sturz in Güllegrube

Ein 79 Jahre alte Frau ist am Sonntagabend in der oberen Oststeiermark in eine Güllegrube gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Ihre Familie und Nachbarn hatten nach ihr gesucht, nachdem sie einige Stunden lang nicht auffindbar gewesen war.

Dabei wurde das Loch in der Güllegrubenabdeckung auf dem Anwesen entdeckt. Die Feuerwehr pumpte die Grube aus. Die Frau wurde geborgen, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.