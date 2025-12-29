Fünf bezahlte Urlaubswochen stehen unselbstständig Beschäftigten seit 1983 in Österreich zu. Je nach Dauer des Arbeitsverhältnisses oder Kollektivvertrag kann dieser gesetzliche Mindestanspruch höher ausfallen. Was Fenstertage bringen Urlaubsplanung ist aber stets eine Herausforderung, vorausschauendes Planen macht es möglich, mehr freie Tage am Stück herauszuholen. Das magische Wort für Berufsgruppen, die in der Regel an Wochenenden und Feiertagen tatsächlich keinen Dienst haben, heißt Fenster-, Zwickel- oder Brückentage.

Wer jetzt noch für Jänner Urlaub eintragen kann, sollte sich 2. sowie 5. 1. schnappen: Das bringt vom Neujahrstag bis zum Dreikönigstag sechs Tage am Stück frei. Februar und März bieten keine Feiertage, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer dürfen sich aber auf die Semesterferien freuen: Den Start machen Wien und Niederösterreich (2. bis 8. 2.), dann sind Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und das Burgenland an der Reihe (9. bis 15. 2.), zuletzt Oberösterreich und die Steiermark (16. bis 22. 2.).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER-Grafik Wie lässt sich das Urlaubskonto auffetten?

April und Mai machen die Durststrecke wett, es gibt mit Ostermontag (6. 4.), Staatsfeiertag (1. 5.), Christi Himmelfahrt (14. 5.) sowie Pfingstmontag (25. 5.) gleich vier Feiertage in diesen Monaten. Der Mai, ein wahrer Jackpot Der Mai entpuppt sich als Jackpot: Wer sich die vier Arbeitstage nach Pfingsten frei einträgt, hat mit den Wochenenden davor und danach neun Tage Urlaub. Nimmt man noch vier Tage in der ersten Woche des Juni dazu, gibt es für acht verbrauchte Urlaubstage dank Fronleichnam (4. 6.) zwei Wochen frei.

Das Recht auf Urlaub Gesetzlich verbrieftes Recht auf Urlaub war hart erkämpft: In Österreich wurde Angestellten 1910 zehn Tage pro Jahr zugebilligt; Arbeiterinnen und Arbeiter mussten bis 1919 warten – ihnen wurde jedoch nur eine Woche Urlaub zugestanden. Seit 1976 gilt das gemeinsame Urlaubsrecht für Arbeiterschaft und Angestellte. Juli und August fallen mager aus; Mariä Himmelfahrt (15. 8.) fällt auf einen Samstag, hier ist also nichts extra zu holen. Im September gibt es keinen Feiertag, im Oktober fällt der Nationalfeiertag (26.10.) auf einen Montag, das gibt immerhin ein verlängertes Wochenende.