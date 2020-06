Feinstaubwerte an 21 Tagen zu hoch

Der Kamin darf bleiben, vorerst: Das für Donnerstag erwartete Verbot von Holz- oder Kohleöfen als Zusatzheizung ist fürs Erste vom Tisch. Die Feinstaubwerte in Graz waren seit Wochenbeginn so hoch wie selten, es gab Tagesmittelwerte von 75 Mikrogramm. Mehr gab es nur zu Silvester. Der Appell, auf nicht nötige Autofahrten zu verzichten und auch Kamine freiwillig kalt zu lassen, bleibt aber aufrecht.

Obwohl erst Mitte Februar, war der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bereits an 21 Tagen überschritten. Pro Jahr sind allerdings nur 25 Tage mit zu hoher Belastung erlaubt. " Graz ist heuer die mit Abstand am stärksten belastete Stadt, die Steiermark das am stärksten belastete Bundesland", betont Bettina Urbanek vom Verkehrsclub Österreich. Hauptverursacher sind Hausbrand, Industrie und Verkehr: Die PM10-Partikel sind so klein, dass sie in Atemwege und Lunge eintreten und schädigen können.