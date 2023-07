Fehler bei Navi-Eingabe: Familie landet im "falschen" Salzburg

Die Familie wollte eigentlich mit Zwischenstopp im österreichischen Salzburg nach Zagreb in Kroatien reisen, wie die Polizeidirektion Montabaur am Sonntag mitteilte. Wo genau die Familie in Österreich losgefahren war, konnte ein Sprecher nicht sagen. Nach mehr als 500 Kilometern Umweg riefen die verirrten Urlauber am Sonntag die Polizei, die ihnen daraufhin die richtige Route im Navigationsgerät einstellte.