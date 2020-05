Familienväter können sich Wehrdienst ersparen

2011 wäre es für das Bundesheer dann brenzlig geworden. Denn am 9. Jänner 2011 beendete der Wiener sein 35. Lebensjahr, und nur bis zu diesem Alter gilt in Österreich die Wehrpflicht. Aber der Mann befand sich nach wie vor in Väterkarenz, durfte gar nicht von der Kindererziehung weggeholt werden, und erst am 19. März 2012 wurde ein neuer Einberufungsbefehl erlassen.

„Familienrecht geht vor Wehrrecht“, sagt der 36-Jährige im Gespräch mit dem KURIER: „Das Bundesheer hinkt der Entwicklung hinterher und muss sich für Fami¬lienväter, die bei den Kinder bleiben, etwas überlegen.“ In dem Fall glaubte das Bundesheer allerdings, mit den alten – lange vor dem 35. Geburtstag erlassenen – Einberufungsbefehlen aus 2007 und 2009 auf der sicheren Seite zu sein. Mitnichten. Die gelten nicht mehr, und der neue kam zu spät. „Man wollte mich ins kriminelle Verweigerereck drängen“, sagt der Musiker und freut sich, dass er mit seiner Beschwerde beim VwGH recht bekommen hat. Sein Anwalt Christof Dunst ist zwar Oberst der Miliz, meint aber dennoch: „Die Republik wird es aushalten, wenn dieser eine Mann nicht eingezogen wird.“