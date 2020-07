Familienmitglied von Bundesheer-Generalstabschef Corona-positiv

Der Generalstabschef des Bundesheeres, Robert Brieger, befindet sich seit heute in Heimquarantäne. Wie das Ministerium auf APA-Anfrage bestätigte, ist ein enges, im selben Haushalt lebendes Familienmitglied des Generals positiv auf Covid-19 getestet worden.

Brieger, der keine Symptome hat, hatte in den vergangenen Tagen zahlreiche Kontakte, so war er am Dienstag im Nationalen Sicherheitsrat.