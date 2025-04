Warum Falschbeschuldigungen bei Sexualdelikten zunehmen

Nur ein geringer Teil aller angezeigten Vergewaltigungen in Österreich endet mit einer Verurteilung. So weit, so bekannt – und so problematisch. Häufig scheitert es an der Nachweisbarkeit. Was bleibt, ist „he said, she said“; er sagt, sie sagt. Dieses Problem hat zuletzt die Strafverteidiger-Vereinigung bei ihrer halbjährlichen Tagung in Salzburg aus einem anderen Blickwinkel thematisiert.