Fahrzeug in Tiroler Wald in Vollbrand geraten

In einem Waldstück in Schwoich im Tiroler Bezirk Kufstein ist in der Nacht auf Montag ein von einem 32-Jährigen gelenkter Pkw in Vollbrand geraten. Der Mann war mit dem Auto seiner Mutter von der Tiroler Bundesstraße in das Waldstück abgefahren, als es plötzlich stecken blieb. Daraufhin verließ der 32-Jährige das bereits rauchende Fahrzeug. Kurze Zeit später begann der Pkw zu brennen. Die Feuerwehr Kufstein löschte schließlich den Brand.

Keine Verletzten

Weshalb genau das Auto Feuer fing, war vorerst unklar. Es könnte sich um einen technischen Defekt oder eine Fehlbedienung handeln, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Brandstiftung sei ausgeschlossen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand.