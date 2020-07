Fahrverbot: 8. Bezirk erhebt Einspruch gegen Hebein-Plan

Es sei weiters verabsäumt worden, die Nachbarbezirke und andere Betroffene rechtzeitig einzubinden. Erst vor wenigen Wochen hätten unterschiedliche Stellen von Hebeins Vorhaben erfahren: „Dieses Vorgehen halten wir für bedauerlich, da wir an einem Prozess, der ein Umdenken in ganz Wien in Gang hätte setzen können, gerne früh und rechtzeitig mitgewirkt hätten.“ Die Josefstadt lehne eine Verkehrsreduktion nämlich nicht grundsätzlich ab, heißt es weiter. Es fehle lediglich ein „stringentes Gesamtkonzept“.

Sollte das Fahrverbot in der City dennoch kommen, dann fordert die Bezirksvorstehung der Josefstadt Begleitmaßnahmen. Darunter: „leistbare Garagenplätze für die Josefstädterinnen und Josefstädter, mehr Anrainerparkplätze und versenkbare Poller für die Wohnstraßen in der Josefsgasse, in der Lenaugasse, in der Maria-Treu-Gasse und in der Neudeggergasse“.Theresa-Marie Stütz