Fahndung nach vier Unbekannten, die 32-Jährigen schwer verletzten

Ein 32-Jähriger ist am Montagabend in Innsbruck bei einer Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Gruppe schwer verletzt worden. Laut Polizei wurden ihm gegen 22.30 Uhr in der An-der-Lan-Straße brutal mehrere Fausthiebe ins Gesicht versetzt, danach wurde ihm noch mit einer Flasche auf den Hinterkopf geschlagen. Der 32-Jährige wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Die Identität der vier Männer war vorerst nicht bekannt. Sie flüchteten nach ihren Attacken in östlicher Richtung ins Stadtgebiet. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.