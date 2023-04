Fäuste flogen in Klagenfurt und Velden: Verletzte und Festnahme

Vier Personen sind bei Streitereien in Klagenfurt und Velden in der Nacht auf den Palmsonntag verletzt worden. In Velden rastete eine Frau bei der Erhebung der Vorgänge durch die Polizei derartig aus, dass sie festgenommen werden musste.

Gegen ihren Kontrahenten, der ihr zuvor ins Gesicht geschlagen hatte, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

Alle Beteiligten stark alkoholisiert

Am Klagenfurter Messeplatz war es knapp vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen: Ein 29-jähriger Mann aus Klagenfurt wurde von einem bisher Unbekannten durch Schläge auf dem Kopf verletzt.

Ein 32-Jähriger wurde von einem 21-Jährigen aus Klagenfurt mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und dadurch verletzt. Eine 16-jährige Klagenfurterin wollte schlichtend eingreifen, der Jugendlichen wurden jedoch von dem 32-Jährigen Blessuren an einer Hand zugefügt. Alle Beteiligten waren laut Polizei stark alkoholisiert. Der 29-Jährige und der 32-Jährige Mann wurden von der Rettung in das LKH Klagenfurt gebracht, alle Beteiligten angezeigt.