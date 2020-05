Fachkräftemangel in den Moscheen

In vielen Teilen der islamischen Welt entwickelten sich die Proteste gegen den dummen Mohammed-Film zu einem Flächenbrand. In der provisorisch eingerichteten Moschee des Afro Asiatischen Instituts in der Türkenstraße in Wien-Alsergrund schlug Imam Zekirija Sejdini versöhnliche Töne an: „Lasst euch nicht provozieren. Ein Film darf keine Gewalt auslösen.“

Sejdini, 40, ist Hobby-Vorbeter, der etwas von seinem Handwerk versteht. Im Brotberuf ist der studierte Islam-Theologe Inspektor für islamischen Religionsunterricht und Sprecher der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGIÖ). Er zeichnet gerne ein moderates Bild von heimischen Imamen. Mit solchen Idealen, das weiß er, hat die Realität wenig zu tun.

In Österreich mangelt es an Vorbetern. Besser gesagt: Hierzulande werden gar keine ausgebildet. Sie sind die vermutlich am stärksten nachgefragten Fachkräfte. Um den Bedarf zu stillen, werden sie aus der Türkei, Ägypten oder anderswo „importiert“.