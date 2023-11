Explosive Substanz: Schule im Waldviertel evakuiert

Flüssigkeit in trockenem Zustand hochexplosiv

Ausgelöst worden war der Schadstoffalarm am Donnerstag gegen 12.45 Uhr. "Die Chemikalie ist im flüssigen Zustand relativ ungefährlich, im trockenen Zustand jedoch hochexplosiv. Nachdem das Fläschchen schon etwas länger in dem Chemiekasten gelagert gewesen sein dürfte, informierte die Lehrerin die Schulleitung und diese wiederum die Feuerwehr", berichtete das Bezirkskommando Waidhofen a. d. Thaya in einer Aussendung.

