Sie windet sich auf einer Matratze. Hände und Füße sind mit weißen Manschetten fixiert. Immer wieder bäumt sie sich auf, das Gesicht zu einer Grimasse verzogen. Ein Mann sitzt neben ihr, seine Hand liegt auf ihrem Kopf. Und er betet. Nein. Viel mehr. Er treibt ihr den Teufel aus. Der Mann, dessen Gesicht man nicht sieht, entzündet ein Streichholz. “Verlass diesen Körper oder ich quäle dich”, sagt er. Aber gequält wird kein Dämon, auch nicht der Teufel. Immer wieder verbrennt er die festgeschnallte Frau mit brennenden Streichhölzern an den Armen. Sie wird später von Folter sprechen. Was klingt wie aus einem Horrorfilm, passiert in der Realität - auch in Österreich. Exorzismen oder “Befreiungen”, wie diese Rituale heute zumeist genannt werden, werden immer öfter praktiziert. Betroffene sollen vom Teufel selbst oder Dämonen besessen sein. Sie gehen entweder aus freien Stücken zu Teufelsaustreibungen oder werden von ihrer Familie oder Glaubensgemeinschaft dazu gedrängt. Darunter sind auch Kinder.

Die "Befreiungen" werden von unterschiedlichen Stellen praktiziert. In der katholischen Kirche etwa werden "Große Exorzismen" (so heißen die Rituale, die man unter Exorzismus versteht, Anm.) von einem durch den Diözesanbischof beauftragten Exorzisten und nach vatikanischen Regelwerk, das in der Apostolorum Romanum festgeschrieben ist - auch, wenn sich nicht alle Priester an die Regeln halten dürften. Freikirchen und selbsternannte Heiler und Exorzisten treiben den Teufel in Privaträumen, Vereinsräumen, heimlich in “Safe-Häusern" - oder via Video-Calls aus. So dramatisch wie in der Eingangsszene laufen sie freilich nicht überall ab. Oft sind es "nur" Gebete, Betroffene werden auch nicht immer festgeschnallt. Problematisch und mitunter gefährlich für Leib und Leben können sie trotzdem sein.

Exorzismen in der Katholischen Kirche Im Christentum gehen Exorzismen bis ins Neue Testament zurück. Schon Jesus soll Dämonen ausgetrieben haben. Im Mittelalter wurde Exorzismus zur gängigen Praxis.

Im 17. Jahrhundert wurde das liturgische Exorzismus-Gebet im Rituale Romanum festgeschrieben.

Seit 1999 muss ein

Mediziner oder ein Psychologe bei

einbezogen werden. 2014 erkannte Papst Franziskus die Internationale Vereinigung der Exorzisten als Teil des kirchlichen Kanons an. Riten

Es gibt „Kleine Exorzismen“, die Teil von Messen oder Taufzeremonien

sind, und „Große Exorzismen“, die bekannten Austreibungsrituale. Ausbildung

An der päpstlichen Hochschule Regina Apostolorum gibt es seit 2004 Kurse in „Exorzismus und Gebete um Befreiung“

Exorzismen werden mehr Verlässliche Zahlen, wie viele Exorzismen pro Jahr in Österreich stattfinden, gibt es keine. Aber die Einschätzungen von Experten. Die Bundesstelle für Sektenfrage verzeichnet einen Anstieg an Anfragen für Exorzismus-Praktiken. Auch Religionswissenschafterin Nicole Bauer von der Universität Graz, die zu Exorzismen in Österreich forscht, weiß: „Exorzistische Praktiken nahmen im vergangenen Jahrzehnt deutlich zu“. Konkret ist das „Erstarken von charismatischen und pfingstlichen Spiritualitätsformen, global und hierzulande, der Motor hinter dem Anstieg an Exorzismen“, so die Religionsforscherin.

Charismatische und pfingstliche Bewegungen beleben den Teufel Exorzistische Praktiken nehmen zu. Vor allem in Pfingstkirchen und charismatischen Erneuerungsbewegungen sind sie zentral, erklärt Religionswissenschafterin Nicole Bauer in ihrem Buch „Daemonen“ (Wissenschaftsbuch 2025 Anm.) Das sind christliche Bewegungen, die sowohl freikirchlich als auch in traditionellen Kirchen angesiedelt sind. Die Bibel wird meist wörtlich ausgelegt, es herrscht Wunderglaube und der Glaube an einen spirituellen Krieg zwischen dämonischen Mächten und Gott. Damit sind auch die biblischen Heilungs- und Befreiungsgeschichten zentrales Motiv. Bei Exorzismen werden hier auch eher von Heilungs- und Befreiungsdiensten genannt. Begriffe, die mittlerweile auch in die katholische Kirche überschwappen – zu belastet ist der Exorzismus-Begriff. Diese Glaubensbewegungen wachsen aktuell global und in Österreich an. Und damit wird auch der Glaube an den Teufel und seine Wirkmacht auf Menschen wieder belebt. Laut Vatican News gehört weltweit jeder vierte Christ einer Pfingstkirche an. Das bekannteste Beispiel in Österreich ist die Loretto-Gemeinschaft: Eine erzkatholische Gemeinde, die sich als charismatisch-marianisch begreift, Experten zufolge aber evangelikale Elemente hat. Und sie ist gesellschaftlich und politisch integriert. 2020 wurde sie vom damaligen Parlamentspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) zu einer Gebetsstunde ins Parlament geladen.

Dabei hatte sich die Katholische Kirche Ende der 60er-Jahre eigentlich vom Teufel verabschiedet. Das Böse soll doch im Menschen selbst liegen, nicht im Satan, so das Credo. Seit einigen Jahren aber erlebt der Teufel und das Dämonische eine Wiedergeburt, erklärt Bauer. In Österreich zeigt sich das auch durch die Institutionalisierung von Exorzismus: Fast jede Diözese in Österreich hat einen offiziellen Beauftragten für Exorzismus-Fragen – also einen Exorzisten.

Nährboden für Teufel Und Österreich bietet für den Glauben an den Teufel als Ursprung allen Übels einen guten Nährboden, weiß Ulrike Schiesser, Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. „Ein Drittel der Menschen in Österreich glaubt an Verschwörungstheorien, die Wissenschaftsfeindlichkeit wächst. Psychische Krankheiten werden weiter stigmatisiert“, so Schiesser. Gepaart wird das mit einer dystopischen Zukunftseinstellung aufgrund der unsicheren Weltlage. „Das große Thema ist Kontrollverlust und Zukunftsangst“, sagt Schiesser. „Die Vorstellung, dass hinter all dem Bösen in der Welt oder im eigenen Leben der Teufel oder etwas Dämonisches steckt, ist ein einfaches Erklärungsmodell. In diesen Glaubenssystemen ist dann auch Exorzismus die logische Lösung“.

Wer ist "besessen"? Von Dämonen „besessen“ seien einerseits meist Menschen in Lebenskrisen. Betroffene von psychischen und physischen Krankheiten, deren Angehörige oder Menschen, die Schicksalsschläge erleben. Viele vermeintlich Besessene leiden an psychischen Erkrankungen, die scheinbar ideal zur Symptomatik des Besessen-Seins passen. Etwa das Stimmenhören bei akustischen Halluzinationen, Schizophrenie oder die Dissoziative Identitätsstörung, aber auch schwere Depressionen. „Kurz: Es sind Menschen, die hilfesuchend sind“, sagt Schiesser. Andererseits sind es Kinder und Jugendliche, die in Familien und Gemeinschaften aufwachsen, die an Dämonen glauben und die aus der „Norm“ fallen. Ein Anlass kann zum Beispiel die Pubertät sein, schildert Schiesser. „Plötzlich verhält sich ihr süßer, kleiner Sohn ganz anders. Er ist hasserfüllt und macht eine Persönlichkeitsentwicklung durch. Es liegt Menschen, die an das Böse und Dämonen glauben, nahe, zu denken: In den Sohn ist ein Dämon gefahren, der muss exorziert werden“. In besonders problematischen Gemeinschaften würden auch Kinder exorziert, die etwa Epilepsie haben. Oder homosexuelle Jugendliche, sofern diese Orientierung ein Tabu darstellt. Auch der Exorzist der Wiener Erzdiözese, Larry Hogan, der schon über 1.000 Große Exorzismen vorgenommen haben will, erzählt: „Immer wieder bringen Eltern ihre Kinder zu Befreiungen, weil sie fürchten, diese seien besessen.“ Die Stigmatisierung, besessen zu sein, sowie der Akt der Austreibung selbst ist für diese Kinder traumatisch, so Schiesser.

Falsche Hilfe kann tödlich sein Zurück zur festgeschnallten Frau auf der Matratze. Auch sie dachte, sie sei vom Teufel besessen – tatsächlich leidet sie an einer Dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Drei Jahre nach dem Exorzismus, der aufgezeichnet und auf Youtube veröffentlicht wurde, möchte sie nicht mehr öffentlich darüber sprechen. Der Exorzist hingegen ist weiterhin aktiv und lädt für Klicks und Spenden Aufnahmen von „Befreiungen“ hoch. Tätig ist er in der Grenzregion Österreich-Deutschland-Schweiz, sagt er gegenüber dem KURIER. Dass Betroffene nach Exorzismen nicht darüber sprechen wollen, ist nicht unüblich, bestätigt Schiesser. Viele sind traumatisiert oder schämen sich. „Statt notwendiger psychologischer und medizinische Hilfe und Medikamente, bekommen Hilfesuchende eine Austreibung nach der anderen“, weiß sie. Und das sei die große Gefahr. Im schlimmsten Fall könne sich das Krankheitsbild dadurch verschlimmern. „Ohne echte Behandlung kann das Leben der Menschen in Gefahr sein.“