Europol-Schwerpunktaktion: Fünf Festnahmen in der Steiermark

Fünf Festnahmen und 37 Anzeigen hat es in der Steiermark nach einer europaweiten Schwerpunktaktion von Europol im Juni gegeben. Beamte kontrollierten zwischen dem 10. und 17. Juni in der Steiermark rund 100 Örtlichkeiten. Über 1.000 Kontrollen wurden durchgeführt, in Murau wurden fünf Männer aus Sri Lanka festgenommen, die bei einem Campingplatz illegal beschäftigt waren, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.