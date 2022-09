Europol forschte elf potenzielle Menschenhändler aus

Im Rahmen einer Europol-Aktion sind elf potenzielle Menschenhändler identifiziert worden, fünf davon handelten vor allem mit ukrainischen Flüchtlingen. Beteiligt an dem sogenannten Hackathon waren 85 Einsatzkräfte aus 20 Nationen, darunter drei Österreicher. Insgesamt wurden 114 Plattformen durchforstet. Dabei handelte es sich um kriminelle Netzwerke, die Opfer für sexuelle Ausbeutung suchten, hieß es in einer Aussendung von Europol am Mittwoch.

Als Hackathon wird eine Gruppe von Expertinnen und Experten bezeichnet, die sich zusammenschließt um ein bestimmtes Problem in einem begrenzten Zeitraum zu untersuchen und dahingehend ermittelt. Koordiniert wurde die umfassende Aktion von den Niederlanden aus.